Homem de 24 anos detido após incendiar edifício habitacional em Bragança

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Chamas obrigaram à evacuação do prédio em causa e das habitações contíguas

A Polícia Segurança Pública (PSP) de Bragança deteve quarta-feira um homem, de 24 anos, suspeito de incendiar um edifício habitacional na cidade transmontana, obrigando à sua evacuação preventiva e dos edifícios contíguos, foi esta quinta-feira divulgado.

“Em estreita articulação com os Bombeiros Voluntários de Bragança e com o Serviço Municipal de Proteção Civil, os polícias desencadearam um conjunto de diligências destinadas a identificar a origem da situação, avaliar o risco existente e garantir a proteção dos moradores”, indicou esta autoridade policial, em comunicado.

Os polícias localizaram o suspeito no interior da habitação, tendo procedido à sua detenção.

No local, foram identificados vestígios com interesse para a investigação, os quais foram preservados e documentados, tendo sido igualmente contactada a Polícia Judiciária(PJ), indicou esta força de segurança.

Segundo a PSP, os elementos apurados no decurso da intervenção indicam a ocorrência de combustão de materiais no interior da habitação, em circunstâncias ainda em investigação, situação que criou perigo concreto para os ocupantes do edifício, para moradores de habitações contíguas e para a própria estrutura do imóvel.

Após a detenção, o suspeito foi constituído arguido, sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR) e notificado para comparecer perante a autoridade judiciária competente, indicou a Polícia.