Há mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio

Agência Lusa , NM
Há 1h e 47min
Incêndios
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Concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro

Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este sábado em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado perto de meia centena de concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

O perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para este sábado no continente períodos de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros no Norte e Centro até ao final da tarde, podendo ser ocasionalmente acompanhados de trovoada no interior Norte, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

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As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda) e os 19 (Aveiro, Lisboa e Faro) e as máximas entre os 24 (Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Guarda) e os 32 graus (Beja e Faro).

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Temas: Incêndio Fogo Risco de incêndio
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