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Detido em flagrante após atear incêndio com dois isqueiros em Famalicão

Agência Lusa , MSM
Há 29 min
GNR
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Bombeiros conseguiram travar a propagação das chamas para uma área de mata florestal

O Tribunal de Vila Nova de Famalicão aplicou prisão preventiva a um homem de 44 anos suspeito de ter ateado na quarta-feira um incêndio florestal na freguesia de Outiz, naquele concelho, disse esta sexta-feira fonte da GNR.

Segundo a fonte, o suspeito foi detido em flagrante delito e e terá ateado fogo através de chama direta, com recurso a dois isqueiros, que foram apreendidos.

O incêndio foi combatido pelos bombeiros voluntários Famalicenses e de Viatodos.

“Devido à sua rápida intervenção, impediram a propagação do mesmo em mata florestal contígua ao local de ignição”, acrescenta.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação.

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Temas: Incêndio Fogo Famalicão Bombeiros Isqueiro

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