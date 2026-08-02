Aproximação das chamas obriga ao corte da Linha do Norte nos dois sentidos em Vila Franca de Xira

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Foram mobilizados 101 operacionais e 31 veículos para combater o incêndio

A circulação na linha ferroviária do Norte está cortada esta noite, na zona de Vila Franca de Xira, nos dois sentidos, devido a um incêndio que lavra naquele concelho, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a mesma fonte, pelas 22:30, a circulação estava cortada entre Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo.

O alerta para um incêndio em mato na freguesia de Povos, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, foi dado às 19:58 deste domingo e, pelas 23:00, estavam mobilizados no combate ao fogo 31 veículos e 101 operacionais, entre bombeiros e agentes da PSP e da GNR, segundo fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil em declarações à Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o fumo provocado pelo incêndio obrigou a condicionamentos na circulação na ponte Marechal Carmona, também conhecida como ponte de Vila Franca de Xira, que une aquele concelho ao de Benavente, no distrito de Santarém.