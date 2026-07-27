A1 e Linha do Norte cortadas por grande incêndio em Aveiro. Fogo também já chegou a Oliveira do Bairro

CNN Portugal | Agência Lusa , MFP, notícia atualizada às 19:39
Há 1h e 53min
Incêndios
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Mais de 200 operacionais apoiados por quatro meios aéreos e 61 veículos estão a combater o incêndio

A Autoestrada 1 (A1) está cortada entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria, em Aveiro, devido à aproximação das chamas, sabe a CNN Portugal. O trânsito está totalmente interdito nos dois sentidos.

Também a Estrada Nacional 235 (EN 235) está cortada, entre a Moviflor e os Armazéns Reis, apresentando-se como alternativas a Estrada Nacional 1 (EN1) e a Autoestrada 17 (A17).

O Comando Territorial da GNR de Aveiro apela "à máxima prudência" da população, bem como ao "cumprimento das indicações das autoridades presentes no local à não circulação nas zonas afetadas, salvo em caso de absoluta necessidade". O aviso das autoridades acaba de ganhar mais força, tendo em conta que o fogo já alastrou ao concelho de Oliveira do Bairro, disse o presidente da autarquia, Duarte Novo.

“O incêndio está na zona poente da zona industrial de Oiã. Tem uma frente ativa, mas está minimamente controlado”, disse à Lusa o autarca.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro revelou que também a circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, ativo desde as 15:30.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro, disse que o incêndio “está a bater na Autoestrada A1, que é onde está a maior concentração de meios”. A Brisa acrescentou que o corte aconteceu ao quilómetro 231 e que no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.

Neste momento 207 operacionais apoiados por quatro meios aéreos e 61 veículos estão a combater o incêndio, que deflagrou esta segunda-feira em Aveiro, não havendo para já habitações em risco, informou fonte dos Bombeiros.

O fogo deflagrou cerca das 15:30 numa zona florestal em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, num local onde têm ocorrido outros focos nos últimos tempos, o que leva as autoridades a suspeitar de fogo posto.

“Anda ali alguém continuamente a fazer novas ignições”, disse à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro.

O responsável disse não ter conhecimento de haver casas em risco, admitindo, porém, que as chamas poderão afetar a zona industrial de Mamodeiro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndio Fogo florestal Trânsito Aveiro A1
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

03:17

Incêndio de Penafiel está ativo mas ainda "não houve qualquer problema" com as habitações da região

Há 11 min
07:31

"As populações têm de adotar medidas de prevenção": Portugal atingido por vários incêndios em poucas horas

Há 12 min
03:46

Incêndio em Santarém "está em resolução" mas ardeu uma "área significativa"

Há 14 min

Fogo com duas frentes ativas em Vila Verde obriga à mobilização de 110 operacionais

Há 38 min
Mais País

Mais Lidas

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Ontem às 17:08

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Hoje às 07:00

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Ontem às 09:00

Número de baixas dos EUA na guerra com o Irão ultrapassa as 600 depois de o Pentágono alterar discretamente a contagem

Ontem às 22:07

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Ontem às 08:00

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

25 jul, 01:42

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

25 jul, 16:00

O Psicólogo Responde: como lidar com colegas manipuladores?

Ontem às 10:00

Três mulheres feridas em ataque com facas em Paris

Hoje às 12:25

Foi homicídio ou doença? ADN traz novas pistas sobre um dos maiores mistérios dos Medici

Ontem às 16:00
opinião
António José Vilela

E se falássemos da PJ e não só de Luís Neves?

Hoje às 12:57

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

25 jul, 14:28