Incêndio em fábrica de 'pellets' faz dois feridos em Alcobaça

Agência Lusa , MP
Há 1h e 47min
Bombeiros (Getty Images)

Chamas deflagraram numa conduta da fábrica, provocando ferimentos graves num trabalhor e leves no outro

Dois trabalhadores de uma fábrica de ‘pellets’, em Alcobaça, ficaram esta segunda-feira feridos devido a um incêndio que deflagrou numa conduta da empresa, informou o Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro.

O incêndio deflagrou “numa conduta da fábrica e provocou ferimentos graves num trabalhador de 42 anos e ferimentos leves num outro, de 32 anos”, disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro.

Os feridos foram transportados para o hospital de Leiria, de acordo com a mesma fonte.

O incêndio deflagrou às 15:58, numa fábrica situada na zona industrial de Alcobaça, tendo “os danos sido circunscritos à zona da conduta”, explicou ainda a fonte, acrescentando que às 18:00 “o fogo tinha já entrado em resolução”.

No local estiveram 26 operacionais dos bombeiros de Alcobaça, Pataias e Nazaré, apoiados por dez viaturas das corporações e da GNR, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Leiria.

