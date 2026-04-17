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Incêndio em prédio faz um ferido grave no concelho da Figueira da Foz

Agência Lusa , PF
Há 1h e 4min
Bombeiros (Getty Images)

O incêndio começou num apartamento num prédio de cinco andares em Tavarede

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Um incêndio num apartamento de um prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, provocou esta sexta-feira um ferido grave e um leve, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Além dos dois feridos, três pessoas foram ainda assistidas na sequência do incêndio, indicou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

O incêndio começou num apartamento num prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Devido ao incêndio, que teve alerta pelas 21:43 desta sexta-feira, o prédio foi evacuado e três pessoas, que viviam no apartamento, ficaram desalojadas, indicou a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos bombeiros e dos bombeiros sapadores da Figueira da Foz, do INEM e da PSP.

Temas: Incêndio Ferido grave Tavarede Figueira da Foz
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