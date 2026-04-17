Incêndio em prédio faz um ferido grave no concelho da Figueira da Foz

Há 1h e 4min

O incêndio começou num apartamento num prédio de cinco andares em Tavarede

Um incêndio num apartamento de um prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, provocou esta sexta-feira um ferido grave e um leve, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Além dos dois feridos, três pessoas foram ainda assistidas na sequência do incêndio, indicou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

O incêndio começou num apartamento num prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Devido ao incêndio, que teve alerta pelas 21:43 desta sexta-feira, o prédio foi evacuado e três pessoas, que viviam no apartamento, ficaram desalojadas, indicou a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos bombeiros e dos bombeiros sapadores da Figueira da Foz, do INEM e da PSP.