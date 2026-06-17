Incêndio numa fábrica de calçado em Felgueiras mobiliza 25 operacionais

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Bombeiros contam com o apoio de 11 veículos

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa fábrica de calçado na freguesia de Margaride, em Felgueiras, no distrito do Porto, e às 06:15 ainda estava ativo, disse fonte da proteção civil, adiantando que não há vítimas.

“O alerta para o incêndio foi dado às 04:33 de hoje e ainda não está dominado [06:15]”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

A mesma fonte indicou que o incêndio está confinado à fábrica de calçado.

ÀS 06:15 estavam no local 25 operacionais, com o apoio de 11 veículos, dos bombeiros de Felgueiras e outras corporações.