Incêndio em fábrica de calçado em Felgueiras mobiliza três corporações

Fogo dado como extinto cerca das 14:30
Um incêndio que deflagrou hoje de manhã numa fábrica de calçado em Felgueiras, no distrito do Porto, consumiu o pavilhão de armazenamento por completo e mobilizou operacionais de três corporações.
À Lusa, cerca das 16:00, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, Júlio Pereira, indicou que o incêndio teve início num anexo à fábrica e que a parte de armazenagem desta unidade industrial ficou totalmente consumida.
“Quando chegámos, tentámos proteger ao máximo a área de produção e, felizmente, foi o que aconteceu. Já o anexo foi tomado pelo incêndio”, disse a fonte.
O alerta foi dado às 08:30 e o fogo dado como extinto cerca das 14:30.
A fábrica, conhecida na região como antiga fábrica do Souto, fica na freguesia de Pombeiro de Ribavizela.
Questionado sobre se a fábrica poderá laborar, o comandante disse acreditar que sim.
No combate ao fogo estiveram envolvidos meios dos bombeiros de Felgueiras, Lixa e Vila Meã, bem como da GNR e da Polícia Municipal.