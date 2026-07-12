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Incêndio em fábrica de calçado em Felgueiras mobiliza três corporações

Agência Lusa , WL
Há 1h e 11min
Bombeiros (Getty Images)
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Fogo dado como extinto cerca das 14:30

Um incêndio que deflagrou hoje de manhã numa fábrica de calçado em Felgueiras, no distrito do Porto, consumiu o pavilhão de armazenamento por completo e mobilizou operacionais de três corporações.

À Lusa, cerca das 16:00, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, Júlio Pereira, indicou que o incêndio teve início num anexo à fábrica e que a parte de armazenagem desta unidade industrial ficou totalmente consumida.

“Quando chegámos, tentámos proteger ao máximo a área de produção e, felizmente, foi o que aconteceu. Já o anexo foi tomado pelo incêndio”, disse a fonte.

O alerta foi dado às 08:30 e o fogo dado como extinto cerca das 14:30.

A fábrica, conhecida na região como antiga fábrica do Souto, fica na freguesia de Pombeiro de Ribavizela.

Questionado sobre se a fábrica poderá laborar, o comandante disse acreditar que sim.

No combate ao fogo estiveram envolvidos meios dos bombeiros de Felgueiras, Lixa e Vila Meã, bem como da GNR e da Polícia Municipal.

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Temas: Incêndio Felgueiras Fábrica
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