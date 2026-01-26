Dois feridos em explosão em churrasqueira na Amadora

Agência Lusa , CM
Há 1h e 24min
Bombeiros (Getty Images)

O alerta para a explosão, que ocorreu na Avenida Rui Luís Gomes, na freguesia da Encosta do Sol, foi dado às 10:30

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão numa churrasqueira na freguesia da Encosta do Sol, Alfornelos, no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

“Na origem da explosão esteve uma fuga de gás. Não houve incêndio. Há dois feridos que foram já transportados para o Hospital Amadora-Sintra”, adiantou fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

Às 11:50 estavam no local 19 operacionais (Bombeiros da Amadora, Instituto Nacional de Emergência Médica, Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária), com o apoio de oito veículos.

Temas: Incêndio Explosão Churrasqueira Alfornelos Encosta do sol

