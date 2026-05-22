Incêndio ativo em empresa de reciclagem de plásticos em Coimbra

Há 53 min

Às 06:30 estavam no local 60 operacionais

Sessenta operacionais combatiam às 06:30 um incêndio num pavilhão de uma empresa de resíduos de reciclagem de plásticos em Taveiro, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra.

“O alerta para o incêndio, que ainda está ativo, foi dado às 03:16. Não há vítimas e o fogo está confinado a um pavilhão da empresa”, disse a mesma fonte.

Às 06:30 estavam no local 60 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, Condeixa, Penela, Miranda do Corvo e Soure e Sapadores de Coimbra, com o apoio de 21 veículos.