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Incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga

Atualizada às 14:15
Há 1h e 15min
DHL Vialonga
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É o segundo incêndio que deflagra nas instalações da empresa no espaço de um mês

Um incêndio deflagrou hoje num armazém logístico da DHL, em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa. O alerta foi dado perto da hora de almoço e no local estão 86 operacionais, apoiados por 29 veículos. 

Uma grande e densa coluna de fumo negro pode ser vista a partir de grande distância. O alerta foi dado por populares, que avistaram chamas no topo do edifício. 

Novo incêndio nas instalações da DHL em Vialonga. (DR)

As empresas circundantes foram, entretanto, evacuadas, de acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa.

É a segunda vez no espaço de um mês que se regista um incêndio de grandes proporções deflagra nas instalações da DHL junto às portagens da A1. No dia 1 de maio, um outro fogo provocou grandes prejuízos, sem causar vítimas. Na altura, as chamas obrigaram à evacuação de dezenas de trabalhadores e as conclusões das autoridades foram que o fogo terá começado na cobertura do edifício.

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Temas: Incêndio DHL Lisboa Vialonga
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