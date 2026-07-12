Incêndio industrial junto ao aeroporto de Lisboa já está dominado. Chamas consumiram dois armazéns

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Fogo queimou "paletes e viaturas". Não há feridos a registar neste incêndio em Camarate

Um incêndio deflagrou no início desta noite em Camarate, no conelho de Loures, consumindo dois armazéns industriais.

O fogo começou num armazém no Bairro de São Francisco, junto do Aeroporto Humberto Delgado, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que enviou para o local 51 bombeiros apoiados por 17 veículos.

As chamas queimaram "paletes e viaturas", sem provocar feridos ou constrangimentos nas operações do aeroporto. O fogo foi, entretanto, dominado, revelaram os bombeiros de Lisboa.

Em declarações à Lusa, fonte do comando regional de bombeiros de Lisboa revelou que o alerta foi dado às 20:44 e que “às 21:25 já estava dominado”, ainda que vários operacionais permaneçam no terreno, junto ao armazém.

As chamas negras eram visíveis a longa distância.