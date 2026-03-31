Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Aveiro

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O alerta para o incêndio no lugar de Eixo foi dado cerca das 11:30

Mais de uma centena de bombeiros estão a combater um incêndio florestal em Aveiro, não havendo casas em risco, informou fonte dos Bombeiros.

O alerta para o incêndio no lugar de Eixo, em Aveiro, foi dado cerca das 11:30.

Em declarações à Lusa, a comandante dos Bombeiros Novos de Aveiro, Marisa Artur, disse que o incêndio tem uma frente ativa, mas com algumas projeções.

A mesma responsável referiu ainda que não há casas, nem indústrias em risco.

Pelas 15:30, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, estavam mobilizados no combate ao fogo 101 operacionais, apoiados por 30 viaturas e dois meios aéreos.