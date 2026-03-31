Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Aveiro

Agência Lusa , PP
Há 41 min
Bombeiros (Getty Images)

O alerta para o incêndio no lugar de Eixo foi dado cerca das 11:30

Mais de uma centena de bombeiros estão a combater um incêndio florestal em Aveiro, não havendo casas em risco, informou fonte dos Bombeiros.

O alerta para o incêndio no lugar de Eixo, em Aveiro, foi dado cerca das 11:30.

Em declarações à Lusa, a comandante dos Bombeiros Novos de Aveiro, Marisa Artur, disse que o incêndio tem uma frente ativa, mas com algumas projeções.

A mesma responsável referiu ainda que não há casas, nem indústrias em risco.

Pelas 15:30, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, estavam mobilizados no combate ao fogo 101 operacionais, apoiados por 30 viaturas e dois meios aéreos.

Temas: Incêndio Aveiro Bombeiros Lugar de Eixo

País

Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Aveiro

Há 41 min

Casal inglês procurado pelo Chipre detido em Faro

Há 51 min
00:56

Condutor percorre dois quilómetros da linha de metro do Porto, passando por duas estações até ser parado

Há 1h e 11min

Mau tempo: 50 milhões de euros para obras urgentes

Há 1h e 11min
Mais País

Mais Lidas

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Ontem às 12:19

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Ontem às 11:40

Forças russas estagnaram perto do "Cinturão de Fortalezas" ucraniano e é "pouco provável" que o consigam conquistar este ano

Ontem às 19:28

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

29 mar, 19:04

Pai do menor acusado de matar a mãe em Vagos não se opôs à medida tutelar proposta pelo Ministério Público

Ontem às 21:23

"Preço das garrafas de gás vai ter grande aumento esta quarta-feira": 3€ num caso, 15€ noutro

Ontem às 19:09
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Ontem às 07:45

Céline Dion faz grande anúncio

Ontem às 20:39

Mulher gravemente ferida após explosão de carro

Ontem às 15:36

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

29 mar, 09:00

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

29 mar, 19:00

Motociclista sem carta foge da A41 após queda e deixa pendura ferida na autoestrada

Ontem às 13:07