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Incêndio destrói armazém privado e 12 carros em Lamego. PJ chamada a investigar

Daniela Rodrigues
Há 1h e 59min
PJ

Não há registo de vítimas

Um incêndio deflagrou na madrugada desta quarta-feira num armazém privado em Ferreirim, no concelho de Lamego, tendo consumido por completo a estrutura com aproximadamente 1.000 metros quadrados.

No interior do armazém encontravam-se cerca de 12 veículos, que foram igualmente destruídos pelas chamas.

Os bombeiros foram mobilizados para o local e conseguiram evitar a propagação do incêndio a zonas adjacentes. Não há registo de vítimas.

A Polícia Judiciária foi informada da ocorrência e deverá investigar as causas do incêndio.

Temas: Incêndio Armazém Lamego PJ Investigação
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