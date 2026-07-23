Incêndio no concelho de Alijó dado como dominado. Dois bombeiros ficaram feridos

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 43min
Bombeiros combatem incêndio em Sabrosa, Vila Real (LUSA)
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Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros durante o combate ao incêndio

O incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho de Alijó foi dominado esta quinta-feira, às 06:20, estando os operacionais a fazer trabalhos de rescaldo em vários pontos do perímetro do fogo, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“O incêndio entrou em fase de resolução às 06:20. Os operacionais no terreno estão agora a proceder ao rescaldo de vários pontos quentes ao longo do perímetro do fogo e vigilância. A esta hora [06:40) estão no local 480 operacionais, com o apoio de 160 veículos”, disse o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

De acordo com José Requeijo, dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros durante o combate ao incêndio.

O comandante tinha dito anteriormente à Lusa que a circulação no Itinerário Complementar 5 (IC5) ficou normalizada às 00:00, depois de ter estado cortada nos dois sentidos, entre Pópulo e Alijó.

Por volta das 23:00 de quarta-feira, quando o incêndio tinha duas frentes ativas, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, Miguel Fonseca, disse à Lusa que duas aldeias do concelho de Alijó, Freixo e Ribalonga, estiveram na linha do fogo o que obrigou a ações de defesa do perímetro, além do combate direto às chamas.

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Foram também preparadas ações de confinamento para a população, em articulação com a GNR, que não foram necessárias, acrescentou.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:35 de quarta-feira na localidade de Agrelas, concelho de Alijó.

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Temas: Incêndio Alijó dominado
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