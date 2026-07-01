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Incêndio num prédio de habitação na Bélgica faz vários mortos

Marta Coropos Carvalho
Há 34 min
Incêndio Antuérpia
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Autoridades confirmam a existência de várias vítimas mortais, mas não divulgam, para já, um número exato. Há também vários feridos

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou esta manhã num prédio de habitação na cidade belga de Antuérpia, segundo as autoridades locais.

De acordo com a polícia, o alerta foi dado às 09:53 (08:53 em Portugal continental), devido a um incêndio de grandes dimensões que teve origem no oitavo piso de um edifício com dez andares, localizado na zona de Linkeroever.

O prédio, onde residem mais de 200 pessoas, foi totalmente evacuado enquanto decorriam as operações de combate às chamas e de assistência às vítimas.

As autoridades confirmaram a existência de várias vítimas mortais, mas não divulgaram, para já, um número exato. Há também vários feridos.

A polícia apelou aos moradores das imediações para manterem portas e janelas fechadas e, se possível, desligarem os sistemas de ventilação, devido ao fumo intenso libertado pelo incêndio.

Para o local foram mobilizadas várias corporações de bombeiros de diferentes zonas da região.

As causas do incêndio permanecem por apurar e a investigação deverá avançar após a conclusão das operações de rescaldo.

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