Incêndio num prédio de habitação na Bélgica faz vários mortos

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Autoridades confirmam a existência de várias vítimas mortais, mas não divulgam, para já, um número exato. Há também vários feridos

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou esta manhã num prédio de habitação na cidade belga de Antuérpia, segundo as autoridades locais.

De acordo com a polícia, o alerta foi dado às 09:53 (08:53 em Portugal continental), devido a um incêndio de grandes dimensões que teve origem no oitavo piso de um edifício com dez andares, localizado na zona de Linkeroever.

O prédio, onde residem mais de 200 pessoas, foi totalmente evacuado enquanto decorriam as operações de combate às chamas e de assistência às vítimas.

« L’immeuble compte 10 étages et abrite plus de 200 personnes » : plusieurs morts dans un terrible incendie ce mercredi à Anvers https://t.co/gA61N5oxsN — RTL info (@rtlinfo) July 1, 2026

As autoridades confirmaram a existência de várias vítimas mortais, mas não divulgaram, para já, um número exato. Há também vários feridos.

A polícia apelou aos moradores das imediações para manterem portas e janelas fechadas e, se possível, desligarem os sistemas de ventilação, devido ao fumo intenso libertado pelo incêndio.

Para o local foram mobilizadas várias corporações de bombeiros de diferentes zonas da região.

As causas do incêndio permanecem por apurar e a investigação deverá avançar após a conclusão das operações de rescaldo.