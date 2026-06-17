MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Quase 100 operacionais e sete meios aéreos combatem fogo em Castelo de Vide

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 39min
Bombeiros (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Fogo está a consumir uma área de mato

Quase 100 operacionais e sete meios aéreos combatem um incêndio em mato no concelho de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o incêndio, que deflagrou na zona de Barregão, freguesia de Santa Maria da Devesa, foi dado às 17:24.

Cerca das 19:40, o fogo tinha uma frente ativa e consumia uma área de mato. Não há registo de feridos, nem de casas em risco, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, à mesma hora estavam envolvidos no combate às chamas 97 operacionais, apoiados por 23 veículos e sete meios aéreos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndio Castelo de Vide Incêndio Portalegre Incêndio mato Fogo Castelo de Vide
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Homem detido após mulher ser encontrada inconsciente em pensão no centro de Lisboa

Há 2 min

UGT vai ao Parlamento assistir ao debate sobre alterações à lei laboral

Há 1h e 39min

Câmara de Lisboa vai mesmo demolir antigo Cinema Paris para construir prédio

Há 1h e 39min

Quase 100 operacionais e sete meios aéreos combatem fogo em Castelo de Vide

Há 1h e 39min
Mais País

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Hoje às 08:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

Hoje às 09:12

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"

Hoje às 12:07

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Hoje às 15:56