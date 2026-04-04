Incêndio num restaurante em Arroios obrigou à evacuação de prédio e corte da rua Morais Soares

4 abr, 18:01

Incêndio começou num restaurante e entretanto já foi extinto

A rua Morais Soares, em Lisboa, foi reaberta ao trânsito após um incêndio que deflagrou esta tarde num prédio e que entretanto já foi extinto.

Segundo os bombeiros sapadores de Lisboa, o alerta foi dado às 17:04 para um incêndio que começou num restaurante, tendo sido necessário evacuar o edifício adjacente ao prédio.

Não há registo de feridos mas, segundo o comandante responsável pelas operações, Sérgio Carvalho, "o restaurante não tem condições para continuar a laborar". O prédio está habitável.

No local estiveram cinco viaturas dos bombeiros e carros de patrulha da PSP.