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Idosa de 70 anos detida por incêndio que colocou em perigo várias habitações. Já tinha sido detida pelo mesmo crime

Agência Lusa , CM
Há 1h e 39min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Em causa está um crime de incêndio florestal, na terça-feira, na localidade de S. Martinho de Mouros, no concelho de Resende, distrito de Viseu

Uma mulher de 70 anos foi detida por ser suspeita de ter provocado, no início da semana, um incêndio florestal numa localidade do concelho de Resende, revelou a Polícia Judiciária (PJ) nesta sexta-feira.

De acordo com a PJ, a identificação e detenção da idosa, que já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foi realizada pela Diretoria do Norte.

Em causa está um crime de incêndio florestal, na terça-feira, na localidade de S. Martinho de Mouros, no concelho de Resende, distrito de Viseu.

“O incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal e várias habitações, apenas não atingindo maiores proporções graças à rápida intervenção dos bombeiros”, destacou a PJ.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação de mais gravosa.

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Temas: Incendiários Incêndios Perfil incendiários PJ Detenção
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