Homem detido por atear fogo no meio da floresta após desavença com familiares

Há 1h e 18min

De acordo com a investigação, o fogo foi ateado com recurso a chama direta, no meio de uma extensa mancha florestal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 39 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal em maio no concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ esclareceu que o suspeito está fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 14 de maio, em Estarreja.

"Os factos ocorreram num quadro de conflito entre o suspeito e familiares, residentes nas proximidades do local da ignição", refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, o fogo foi ateado com recurso a chama direta, no meio de uma extensa mancha florestal.

Segundo a Judiciária, o incêndio foi prontamente detetado no seu início, o que permitiu um rápido combate e extinção do mesmo, por parte dos bombeiros, sem consequências de mais elevada gravidade.