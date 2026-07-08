Homem de 49 anos detido por atear fogo florestal em Vila Real com recurso a isqueiro

Há 1h e 35min

No decurso da investigação, a Judiciária apurou que o suspeito terá iniciado o incêndio através de chama direta, utilizando um isqueiro sobre vegetação seca, existente na berma da via pública

Um homem de 49 anos foi detido pela suspeita de atear um incêndio florestal com recurso a um isqueiro em Abaças, concelho de Vila Real, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve o homem por estar “fortemente indiciado” pela prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido domingo, na freguesia de Abaças, numa zona confinante com terrenos agrícolas e áreas de vegetação espontânea.

No decurso da investigação, a Judiciária apurou que o suspeito terá iniciado o incêndio através de chama direta, utilizando um isqueiro sobre vegetação seca, existente na berma da via pública.

“As chamas propagaram-se rapidamente aos terrenos agrícolas confinantes, consumindo uma área aproximada de 2.000 metros quadrados, incluindo vegetação rasteira e culturas permanentes, designadamente oliveiras, figueiras, macieiras e videiras, tendo o incêndio evoluído em direção a um núcleo habitacional existente nas proximidades”, explicou a PJ, em comunicado.

A polícia acrescentou que foi a “pronta intervenção de populares, seguida da atuação dos bombeiros e de meios aéreos de combate a incêndios rurais” que permitiu “dominar e extinguir o incêndio, evitando consequências de maior gravidade para pessoas, habitações e demais bens patrimoniais existentes na zona”.

O detido vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

A investigação prossegue sob direção do Ministério Público de Vila Real.