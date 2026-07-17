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Homem de 31 anos ateou sete incêndios em Castelo Branco durante onda de calor

CNN Portugal , CM
Há 1h e 26min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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O suspeito, aliás, foi já associado a outros incêndios

Um homem de 31 anos foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter ateado vários incêndios em Castelo Branco no início de julho, período em que o país esteve sob o efeito de uma onda de calor prolongada.

Os crimes de incêndio florestal ocorreram nas proximidades da Estrada Municipal 1224, que liga a localidade de Torre e Casal da Serra.

"Não fosse a pronta deteção e combate feito aos focos de incêndios pelos populares e bombeiros, estes poderiam ter destruído uma vasta área de mancha florestal, parcelas agrícolas, habitações e armazéns", sublinha a PJ.

O suspeito, aliás, foi já associado a outros incêndios na localidade. "A zona geográfica da freguesia da Torre tem sido altamente fustigada pela ocorrência recorrente de incêndios florestais e desde há mais de dez anos, sendo o agora detido associado, pela população e autoridades locais, a episódios anteriores ocorridos nos limites daquela localidade", acrescenta a Polícia Judiciária. 

O detido, que reside na zona envolvente aos incêndios, vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.

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O inquérito é titulado pelo DIAP de Castelo Branco.
 

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Temas: Incendiários Incêndios PJ Detido Castelo Branco
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