GNR já deteve 70 incendiários este ano. A grande maioria por causa de queimadas

Há 1h e 52min

Mais de metade dos detidos são dos distritos de Braga, Vila Real e Leiria, a maioria são homens, 54, mas há também 16 mulheres. E 30% têm mais de 64 anos

A GNR já deteve 70 incendiários este ano. Apenas dois tinham intenção de provocar danos, os outros 68 foram por comportamento negligente.

À CNN Portugal, a Guarda Nacional Republicana fala em mais de 1000 crimes de incêndio, com dois em cada três por negligência, ou seja, queimadas que saíram fora do controlo.

A estatística é alarmante: a cada três dias, há dois incendiários detidos.

Até esta quinta-feira, e só este ano, a GNR já deteve 70 incendiários e a época de fogos ainda não começou.

Mais de metade dos detidos são dos distritos de Braga, Vila Real e Leiria, a maioria são homens, 54, mas há também 16 mulheres. E 30% têm mais de 64 anos.

Só em três meses e meio, arderam mais de 7 600 hectares, o dobro do que em idêntico período do ano passado.