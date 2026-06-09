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Apanhado em flagrante pela GNR após causar dois incêndios durante a madrugada

Daniela Rodrigues
Há 52 min
GNR
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GNR detém em flagrante suspeito de provocar dois incêndios em Abrantes

Um homem, de 64 anos, foi detido esta esta terça-feira, em Vale Zebrinho, concelho de Abrantes, por suspeitas de ter provocado dois focos de incêndio durante a madrugada.

A detenção em flagrante delito ocorreu por volta das 04:00. O indivíduo, do sexo masculino, foi identificado e intercetado pelas autoridades no âmbito das diligências relacionadas com os focos de incêndio registados na zona.

O suspeito será presente ao Tribunal de Abrantes esta terça-feira, onde serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas pelo juiz de instrução.

As autoridades continuam a investigação para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades no caso.

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Temas: Incendiários GNR Abrantes Detido
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