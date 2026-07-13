Estava a limpar o terreno e foi detido por causar incêndio na Guarda

Há 1h e 9min

Segundo a GNR, o homem de 61 anos usou "uma motorroçadora equipada com disco metálico" para limpar o terreno

A GNR deteve, no sábado, um homem de 61 anos pelo crime de incêndio florestal no concelho de Aguiar da Beira, na Guarda, provocado pelo uso de uma motorroçadora com disco metálico na limpeza de vegetação.

“Na sequência de um alerta para um foco de incêndio, os militares do Posto Territorial de Aguiar da Beira deslocaram-se de imediato ao local e apuraram que o incêndio teve origem durante trabalhos de limpeza de vegetação efetuados com uma motorroçadora equipada com disco metálico”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

O suspeito foi detido no decorrer das diligências de investigação.

A ocorrência resultou numa área ardida de 0,057 hectares de pasto e vinha, acrescentou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Trancoso, igualmente no distrito da Guarda.

A GNR relembra que a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas “exige a adoção de medidas de segurança que minimizem o risco de ignição”. “Antes de realizar trabalhos agrícolas ou florestais, [o cidadão] deve consultar o nível de perigo de incêndio rural e as restrições em vigor”, sublinha.

A GNR apela ainda aos cidadãos para que comuniquem “de imediato, através do 112, qualquer foco de incêndio ou comportamento de risco”.