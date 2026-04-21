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Estado maltrata deficientes: meio ano à espera de um dístico de estacionamento

Carlos Enes
Há 1h e 21min

Cidadãos incapacitados enfrentam problemas com polícias e seguranças dos hospitais

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Os dísticos de estacionamento para pessoas incapacitadas estão a demorar meio ano a chegar aos destinatários. A denúncia é da Associação Portuguesa de Deficientes (APD). O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) responde que “os cartões são emitidos num prazo médio de 45 dias”.

“Começámos a receber queixas de todo o país em 2025”, relata Helena Rato, vice-presidente da APD, que calcula em seis meses o tempo médio de resposta. O presidente do IMT, João Caetano, em resposta escrita à CNN Portugal, refere que “naturalmente poderá haver um número de pedidos cujo prazo para emissão possa ser superior à média, em virtude, a título de exemplo, do pedido de correções ou de documentos em falta”.

Ao farmacêutico Mário Leitão, de Ponte de Lima, nunca ninguém pediu documentos em falta. “Disseram-me para ficar descansado, mas passados seis meses não recebi dístico nenhum”, conta, indignado. Sofreu um AVC em 2025. Em outubro, uma junta médica atestou-lhe incapacidade de 71%, que lhe dá direito ao dístico.

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Polícias, seguranças e deficientes

Os atrasos têm um impacto nefasto na qualidade de vida das pessoas incapacitadas. Nas deslocações para tratamentos ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a mulher de Mário Leitão foi incomodada por um segurança, apesar de ter exibido o atestado e exposto a situação.

Também Manuel Almeida andou quatro meses a ser pressionado pela polícia, em Lisboa, porque o seu dístico estava caducado. “Os agentes queriam uma declaração provisória, mas o IMT recusou sempre emitir qualquer documento desse tipo”, relata.

O IMT tinha 852 funcionários e receitas na ordem dos 120 milhões de euros em 2024, último ano com contas publicadas. Fonte governamental admite que o instituto “precisa de mais meios para as suas atribuições”.

Temas: IMT APD Dísticos Deficientes
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