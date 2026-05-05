Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo anuncia taxas sobre os lucros extraordinários das energéticas

Agência Lusa , MM
Há 39 min
Joaquim Miranda Sarmento (MIGUEL A. LOPES/ Lusa)

Ministro das Finanças diz que, "a breve trecho", o Governo vai apresentar uma proposta ao Parlamento nesse sentido

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse esta terça-feira em Bruxelas que Portugal vai avançar com taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, à semelhança do que aconteceu em 2022 na anterior crise dos preços dos combustíveis.

“Vamos pegar nas medidas tomadas em 2022, calibrá-las, melhorá-las e, a breve trecho, apresentar ao parlamento uma proposta”, disse Joaquim Mirada Sarmento, em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

O ministro acrescentou que a Comissão Europeia deixou a decisão nas mãos de cada Estado-membro.

Temas: Impostos Lucros Energéticas Petrolíferas Miranda sarmento
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Negócios

01:51

Banco de Portugal quer alterar 'teste de stress' para dificultar crédito à habitação. Empréstimos de risco dispararam

Há 9 min

Governo anuncia taxas sobre os lucros extraordinários das energéticas

Há 39 min

Saída da Ryanair é "preocupante", mas Açores mantêm atratividade internacional

Há 2h e 3min

Gostava de viajar horas seguidas de avião com 72 centímetros para as pernas? Pois

Há 2h e 21min
Mais Negócios

Mais Lidas

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

Ontem às 16:23

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

Ontem às 09:03

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Hoje às 07:00

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

3 mai, 12:01

Condutor abalroa multidão em Leipzig. Há pelo menos dois mortos

Ontem às 16:35

Sem transportes públicos ou acesso à internet: Putin está com receio e o Kremlin aumentou a segurança

Ontem às 08:54

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

Cessar-fogo em perigo: mísseis voltaram a voar e EUA e Irão atacam-se nas horas mais tensas do último mês

Hoje às 09:47

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Ucrânia poderá atacar desfile do Dia da Vitória em Moscovo, assume Zelensky

Ontem às 13:16