Governo anuncia taxas sobre os lucros extraordinários das energéticas

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Ministro das Finanças diz que, "a breve trecho", o Governo vai apresentar uma proposta ao Parlamento nesse sentido

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse esta terça-feira em Bruxelas que Portugal vai avançar com taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, à semelhança do que aconteceu em 2022 na anterior crise dos preços dos combustíveis.

“Vamos pegar nas medidas tomadas em 2022, calibrá-las, melhorá-las e, a breve trecho, apresentar ao parlamento uma proposta”, disse Joaquim Mirada Sarmento, em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

O ministro acrescentou que a Comissão Europeia deixou a decisão nas mãos de cada Estado-membro.