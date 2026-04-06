Casa Pia
Finalizado
1 - 1
Benfica

Governo altera regime do Imposto sobre Produtos Petrolíferos para manter alívio fiscal

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 15min
Combustíveis (Getty Images)

Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera, temporariamente, o regime jurídico do ISP, “descendo os limites mínimos do imposto”

O governo aprovou esta segunda-feira a alteração temporária do regime do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para prolongar o alívio fiscal nos combustíveis, cujos preços têm escalado devido ao conflito no Médio Oriente. 

Segundo comunicado, o Conselho de Ministros aprovou, reunido por vídeochamada, uma proposta de lei que altera, temporariamente, o regime jurídico do ISP, “descendo os limites mínimos do imposto”. 

"Esta alteração permite ao Governo continuar a reduzir, de forma periódica e temporária, o ISP, através da devolução da receita adicional de IVA, que resulta da evolução recente dos preços dos combustíveis, na sequência do conflito no Médio Oriente”, refere o comunicado. 

Temas: Imposto sobre Produtos Petrolíferos alívio fiscal Conselho de Ministros ISP

Governo

Governo altera regime do Imposto sobre Produtos Petrolíferos para manter alívio fiscal

Há 1h e 15min

CGTP acusa Governo de querer avançar "à socapa" com pacote laboral "contra trabalhadores"

Ontem às 14:12

O Melhor Quiz de Política | Há sempre um pestinha que estraga a festa

4 abr, 10:00
00:56

Polígrafo. Nuno Melo beijou a mão do embaixador israelita?

3 abr, 21:55
Mais Governo

Mais Lidas

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

5 abr, 22:00

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

5 abr, 15:09

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

5 abr, 21:57

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

5 abr, 19:00

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Coreia do Sul lamenta incursão de drones em território norte-coreano

Ontem às 08:24

Tripulação da Artemis II chegou à esfera gravitacional da Lua, prepara-se agora para captar algo raro

Ontem às 11:37

O sítio que Israel voltou a atacar tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 13:22

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

5 abr, 12:00

Vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas", inclui chuva e trovoadas

5 abr, 16:53
opinião
Bernardo Mota Veiga

Vamos viver até aos 100 anos mas... ainda falta pagar 33

Ontem às 10:24

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37