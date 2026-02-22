FC Porto
50'
1 - 0
Rio Ave

Impasse político força novo adiamento na eleição para órgãos externos do Parlamento

Sandra Antunes
Há 49 min
Luís Montenegro no debate quinzenal no parlamento (LUSA)

O limite inicial já tinha sido empurrado para esta segunda-feira, mas a persistência do impasse nas negociações, sobretudo entre PSD, Chega e PS, ditou uma nova prorrogação

A falta de entendimento entre as principais forças políticas obrigou a um novo acerto de calendário na Assembleia da República. O prazo para a apresentação de candidaturas aos órgãos externos foi novamente prorrogado, terminando agora na próxima quinta-feira, 26 de fevereiro, às 18:00.

Na sequência desta alteração, as eleições, inicialmente previstas para a próxima sexta-feira, foram reagendadas para dia 6 de março. A nova data permite que as audições obrigatórias dos candidatos decorram em tempo útil nas respetivas comissões parlamentares competentes.

Este é o segundo adiamento em poucos dias. O limite inicial já tinha sido empurrado para esta segunda-feira, mas a persistência do impasse nas negociações, sobretudo entre PSD, Chega e PS, ditou uma nova prorrogação. A decisão foi tomada após o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, ter enviado um e-mail aos partidos, uma vez que qualquer alteração a este prazo exige a unanimidade dos grupos parlamentares e deputados únicos.

Em causa está a eleição de uma figura para o cargo de provedor de Justiça, de cinco membros para o Conselho de Estado e de três juízes para o Tribunal Constitucional (TC).

A eleição do provedor de Justiça e dos três novos juízes do TC exige a aprovação de uma maioria de dois terços dos 230 deputados. Com a atual configuração do Parlamento, um acordo bipartidário histórico entre socialistas e social-democratas já não é suficiente para atingir os dois terços necessários, conferindo um peso decisivo ao Chega.

A única exceção a esta regra de dois terços é a eleição dos cinco membros designados pelo Parlamento para o Conselho de Estado. Neste caso, o apuramento é feito através do método de Hondt, o que, na prática, deverá assegurar ao PSD a eleição de dois conselheiros.

O preenchimento destas vagas tem sido sucessivamente adiado desde o início da legislatura. O cargo de provedor de Justiça encontra-se vago desde que Maria Lúcia Amaral assumiu a pasta de ministra da Administração Interna. O cenário é igualmente urgente no Tribunal Constitucional, que está a funcionar com menos dois juízes, sendo que um dos 11 magistrados ainda em funções já ultrapassou o limite legal do seu mandato.

Temas: Impasse Político Adiamento Parlamento

Partidos

Impasse político força novo adiamento na eleição para órgãos externos do Parlamento

Há 49 min
01:51

Deputado do Chega suspeito de comprar votos a neonazis do grupo 1143

Hoje às 14:46

Arguido acusa deputado do Chega de comprar votos a neonazis

Hoje às 09:00

Carneiro considera que Luís Neves será "personalidade forte" em "Governo frágil"

Ontem às 16:30
Mais Partidos

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

Ontem às 11:00

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

Ontem às 19:00

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Hoje às 15:02

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

Ontem às 16:00

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Hoje às 08:00

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

20 fev, 15:46

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Hoje às 12:34

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Hoje às 00:10