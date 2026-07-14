Imigrantes passam a receber número da Segurança Social automaticamente no processo de regularização

Através de uma ligação direta entre a AIMA e a Segurança Social, bastará à agência introduzir os dados de identificação do cidadão para que o NISS seja atribuído em tempo real. Até agora, os imigrantes tinham de obter este número junto da Segurança Social antes de concluírem o processo de regularização, o que obrigava a deslocações adicionais.

Segundo Luís Farrajota, presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, cerca de 250 mil pessoas dirigiram-se aos balcões em 2025 para pedir o NISS e regressaram mais tarde para o levantar, contribuindo para a sobrecarga dos serviços. O objetivo passa por reduzir o atendimento presencial e resolver cada vez mais processos através de canais digitais.

A transformação digital inclui ainda novas funcionalidades, como a marcação de atendimentos através do WhatsApp e a ferramenta "Declarações a Pedido", disponível no portal e na aplicação da Segurança Social. Esta última permite que cidadãos autorizem entidades, como bancos ou autarquias, a acederem a declarações da Segurança Social de forma simples e digital.