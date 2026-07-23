PSP procura imigrante fugido do Centro de Instalação Temporária do Porto

Há 31 min

PSP já confirmou a fuga do homem

A PSP está a realizar buscas para tentar encontrar um imigrante ilegal que fugiu esta quinta-feira durante a tarde do Centro de Instalação Temporária (CIT) do Porto, revelou à Lusa fonte oficial da Polícia.

"Estamos neste momento no terreno a encetar esforços, com equipas dedicadas, para proceder à sua localização e reinstalação ao abrigo de um processo de afastamento coercivo", lê-se na resposta enviada.

A fonte da PSP confirmou a fuga do imigrante brasileiro, sem acrescentar mais detalhes.

O CIT do Porto está situado na Rua Barão Forrester, é gerido pela PSP e serve para acolher cidadãos estrangeiros e apátridas enquanto aguardam repatriação ou resposta a pedidos de proteção.