PSP procura imigrante fugido do Centro de Instalação Temporária do Porto

Agência Lusa , AG
Há 31 min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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PSP já confirmou a fuga do homem

A PSP está a realizar buscas para tentar encontrar um imigrante ilegal que fugiu esta quinta-feira durante a tarde do Centro de Instalação Temporária (CIT) do Porto, revelou à Lusa fonte oficial da Polícia.

"Estamos neste momento no terreno a encetar esforços, com equipas dedicadas, para proceder à sua localização e reinstalação ao abrigo de um processo de afastamento coercivo", lê-se na resposta enviada.

A fonte da PSP confirmou a fuga do imigrante brasileiro, sem acrescentar mais detalhes.

O CIT do Porto está situado na Rua Barão Forrester, é gerido pela PSP e serve para acolher cidadãos estrangeiros e apátridas enquanto aguardam repatriação ou resposta a pedidos de proteção.

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Temas: Imigração Porto Imigrante Centro de Instalação Temporária PSP
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