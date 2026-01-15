Nem Bangladesh, nem Brasil, Cabo Verde, Guiné, Nepal, Paquistão... EUA suspendem processamento de vistos de imigrantes para 75 países

Há 27 min

Trump quer limitar riscos de atribuição de subsídios estatais. Veja a lista de países em suspenso

Os Estados Unidos estão a suspender indefinidamente o processamento de vistos de imigrantes de 75 países, no que é mais uma medida da administração Trump para reprimir a imigração.

A pausa no processamento será aplicada a países como Brasil, Colômbia, Egito, Haiti, Somália e Rússia. A suspensão aplica-se a vistos de imigrante, como os de trabalho ou para reunir a família nos EUA. A pausa não se aplica a vistos de não imigrante, como vistos de estudante e de turista, e, como tal, não se aplicará àqueles que pretendem viajar para o Campeonato do Mundo de futebol nos EUA no próximo verão.

A pausa terá início a 21 de janeiro, segundo afirmou uma autoridade norte-americana.

A suspensão ocorre depois de o Departamento de Estado ter determinado, no ano passado, um aumento no escrutínio sob a cláusula de “encargos públicos” da lei de imigração, destinada a visar aqueles que o governo Trump acredita que se tornarão um peso para os recursos públicos, através de subsídios.

"O Departamento de Estado utilizará a sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis os potenciais imigrantes que se tornariam um encargo público para os Estados Unidos e explorariam a generosidade do povo americano", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, num comunicado na quarta-feira.

"O processamento de vistos de imigrante desses 75 países será suspenso enquanto o Departamento de Estado reavalia os procedimentos de processamento de imigração para impedir a entrada de estrangeiros que receberiam assistência social e benefícios públicos", acrescentou.

Vários dos países afetados pela suspensão do processamento de vistos já estavam incluídos na lista ampliada de proibição de viagens do Estado norte-americano.

De acordo com uma autoridade norte-americana, os países afetados pela suspensão do processamento de vistos de imigrante são: Afeganistão, Albânia, Argélia, Antígua e Barbuda, Arménia, Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrússia, Belize, Butão, Bósnia, Brasil, Birmânia, Camboja, Camarões, Cabo Verde, Colômbia, Costa do Marfim, Cuba, República Democrática do Congo, Dominica, Egito, Eritreia, Etiópia, Fiji, Gâmbia, Geórgia, Gana, Granada, Guatemala, Guiné, Haiti, Irão, Iraque, Jamaica, Jordânia, Cazaquistão, Kosovo, Kuwait, Quirguistão, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Macedónia, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Marrocos, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, República do Congo, Rússia, Ruanda, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria, Tanzânia, Tailândia, Togo, Tunísia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão e Iémen.