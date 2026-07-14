Homem morre atropelado por camião durante fuga aos agentes do ICE na Florida

Há 37 min

Ainda não é conhecido o estatuto imigratório da vítima

Uma pessoa que fugiu de agentes federais de imigração em St. Augustine, na Florida, na madrugada desta terça-feira, foi atropelada e morta por um camião, segundo a Patrulha Rodoviária da Florida.

O incidente ocorreu por volta das 06:40 locais, durante uma abordagem entre agentes da Divisão de Investigação de Segurança Interna (HSI) e do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), informou a patrulha rodoviária em comunicado.

Quatro ocupantes de um veículo fugiram e um deles atravessou a Estrada Estadual 16 a correr e "entrou na frente do camião", disse o sargento Dylan Bryan à CNN.

Embora o condutor tenha parado e tentado prestar auxílio, a pessoa morreu no local, acrescentou Bryan.

A Associated Press noticiou que a vítima era um homem.

O seu estatuto imigratório e nacionalidade são desconhecidos, e o motivo do encontro com os agentes federais ainda não é claro.

A polícia rodoviária está a investigar o incidente, e o gabinete do xerife do condado de St. Johns auxiliou no controlo do trânsito.

A CNN contactou o Departamento de Segurança Interna para obter uma posição.