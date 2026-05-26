Estudo aponta imigração como fator decisivo para travar colapso económico em Portugal

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REVISTA DE IMPRENSA | O problema é descrito como estrutural, num país com menos jovens, mais reformados, forte emigração e uma integração dos migrantes considerada caótica

Um diagnóstico económico recente, a que o Jornal de Notícias teve acesso, alerta que, sem mudanças estruturais, a situação em Portugal poderá agravar-se nos próximos anos. O envelhecimento da população e da força de trabalho surge como um dos principais riscos identificados, num contexto marcado por baixos salários, fraca produtividade e dificuldade em atrair ou reter trabalhadores qualificados.

Apesar de o desemprego se manter relativamente baixo, as empresas continuam a enfrentar dificuldades sérias no recrutamento e um número elevado de vagas por preencher. O problema é descrito como estrutural, num país com menos jovens, mais reformados, forte emigração e uma integração dos migrantes considerada caótica.

Neste cenário, a imigração é apontada não apenas como complemento, mas como condição essencial para a sobrevivência económica. Os trabalhadores estrangeiros representam já cerca de 10% da força de trabalho em Portugal, com o saldo migratório a tornar-se positivo. Sem esta mão de obra, vários setores - da construção ao turismo, passando pela agricultura e pelos serviços - já estariam em rutura.

No entanto, o relatório critica o Estado por falhas na integração, apontando a burocracia, a lentidão da AIMA, as dificuldades no reconhecimento de qualificações e a precariedade laboral como fatores que estão a desperdiçar mão de obra essencial.