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Ministro da Presidência diz que dados do INE mostram que imigração "está controlada"

Agência Lusa , PP
Há 26 min
Ministro da Presidência, António Leitão Amaro (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA)
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António Leitão Amaro diz que o Governo não governou com base em perceções, sublinhando que “estava certo na sua descrição da realidade”

O ministro da Presidência disse hoje que a revisão do número de estrangeiros residentes em Portugal divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) significa que “a imigração hoje está controlada”.

“Se o Governo não tivesse, no início do verão de 2024, acabado com a manifestação de interesse e depois regulado os outros fluxos, hoje estaríamos a falar de uma realidade em que a população imigrante representaria 20% da população total”, disse António Leitão Amaro, à margem da sessão de abertura da conferência ‘Bibliotecas e Poder Local: cidadania, redes e futuro’, na Torre do Tombo, em Lisboa.

A reação do ministro da Presidência surgiu na sequência da publicação dos dados do INE, que atualizou o número de residentes em Portugal para 11.424.031 pessoas, graças à contabilização de 1.597.539 pessoas estrangeiras.

Em 2024, em vez dos 1,6 milhões de estrangeiros residentes, o INE havia contabilizado apenas 177.557 pessoas.

António Leitão Amaro voltou a dizer que o Governo não governou com base em perceções, sublinhando que “estava certo na sua descrição da realidade”, recusando ainda que tenha existido êxodo da população.

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O INE revelou também hoje que vai rever todos os indicadores ‘per capita’, como o Produto Interno Bruto (PIB), emprego ou questões relacionadas com a justiça, educação ou saúde, com o ministro da Presidência a referir que, “se em 2023, afinal, a evolução e o PIB ‘per capita’ cresceram menos do que estava a ser dito, em 2025 o PIB ‘per capita’ subiu mais”.

“A economia está numa fase, em 2025 e depois das várias políticas que este Governo introduziu nas várias áreas, a crescer mais por pessoa do que estava a crescer antes”, acrescentou.

De acordo com o INE, os dados anteriormente divulgados foram atualizados, concluindo que, “entre 2021 e 2025, a população residente aumentou 824.914 pessoas, destacando-se os anos de 2022, 2023 e 2024, nos quais se verificaram fluxos migratórios excecionalmente elevados, traduzindo-se em acréscimos populacionais”, respetivamente, de 330 mil, 275 mil e 183 mil pessoas.

Por outro lado, “o envelhecimento demográfico em Portugal continuou a acentuar-se, ainda que atenuado pelo reforço relativo da população em idade ativa” e em 2025, o índice de envelhecimento atingiu o valor de quase o dobro de idosos do que jovens “19 idosos por cada 10 jovens”, quando em 2021 os valores eram de 18 por 10.

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