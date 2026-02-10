Apresentaram-se como mãe e filha para "ludibriar o controlo fronteiriço": PSP detém no aeroporto suspeita de auxílio à imigração ilegal

Há 1h e 13min

Mulher de 44 anos já foi presente a tribunal e ficou sujeita a termo de identidade e residência

A PSP deteve uma mulher estrangeira no aeroporto de Lisboa na passada sexta-feira por suspeitas de auxílio ilegal à imigração, quando tentava fazer entrar em território nacional outra mulher, com passaporte falso e afirmando ser sua filha.

A mulher de 44 anos foi detida na zona das chegadas do aeroporto Humberto Delgado, quando chegou acompanhada de outra mulher, que apresentou como sua filha no controlo fronteiriço, tendo os agentes da PSP detetado “incongruências entre a fotografia do passaporte apresentado e a identidade da passageira” o que levou à intervenção de peritos documentais.

“No decurso das diligências realizadas nas instalações policiais, foi possível apurar que não existia qualquer relação familiar entre as duas passageiras e que uma delas se encontrava a utilizar um passaporte pertencente a terceiro. Apurou-se ainda que a detida havia organizado a viagem e fornecido o documento de viagem, instruindo a outra passageira a declarar falsamente um vínculo familiar com o objetivo de ludibriar o controlo fronteiriço”, explicou a PSP em comunicado.

A suspeita de auxílio à imigração ilegal foi detida no local e à mulher que a acompanhava foi negada a entrada em território nacional.

A PSP confirmou através de perícias os indícios de “utilização de documento alheio”.

“Foi ainda acionada uma equipa multidisciplinar especializada de apoio a vítimas, com vista a despistar eventuais indícios de tráfico de seres humanos, tendo sido concluído tratar-se de um caso de auxílio à imigração ilegal, não se verificando indicadores de tráfico”, explicou ainda a PSP.

O comunicado adianta que a detida já foi presente a tribunal, tendo ficado sujeita a termo de identidade e residência.