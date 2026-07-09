MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

IMI cobrado aos senhorios com rendas antigas vai ser devolvido

Agência Lusa , MCC
Há 12 min
Autoridade Tributária (LUSA/ANTÓNIO COTRIM)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Autoridade Tributária garante que "quem apresentou o pedido de isenção em 2024, não precisa de o voltar a apresentar nos anos seguintes, uma vez que o benefício se mantém, enquanto se mantiverem vigentes as condições do contrato"

A Autoridade Tributária (AT) admitiu esta quinta-feira "algumas anomalias" ao cobrar indevidamente IMI relativo a 2025 aos senhorios com rendas anteriores a 1990, comprometendo-se a reembolsar ou descontar nas prestações seguintes os valores do imposto entretanto pagos.

"A AT procederá à emissão do correspondente reembolso, caso o imposto tenha sido pago em prestação única ou pela totalidade. Nos restantes casos, a diferença do imposto será refletida nas prestações seguintes", informou a AT em resposta a um pedido de esclarecimento da Lusa.

O artigo 46-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na nova redação que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2024, determina que os arrendamentos para habitação celebrados antes do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), vulgo rendas "antigas" ou "congeladas", estão isentos de IRS e de IMI “pelo período de duração dos respetivos contratos”.

No caso do IMI, muitos senhorios que pediram a isenção em 2024, e que dela beneficiaram, foram este ano confrontados com a cobrança do imposto relativo a 2025, apesar de os contratos de arrendamento continuarem em vigor.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Face às reclamações, houve casos em que a AT corrigiu as liquidações do IMI, e outros em que solicitou aos senhorios a apresentação de um novo pedido de isenção do IMI relativo a 2025, apesar de a lei nada referir sobre a obrigatoriedade de o pedido ter de ser renovado todos os anos.

Na ausência de indicações da AT sobre como deveriam proceder, alguns senhorios terão optado por pagar o valor do imposto cobrado dentro do prazo legal, até 31 de maio último.

Na resposta enviada à Lusa, a AT garante que "quem apresentou o pedido de isenção em 2024, não precisa de o voltar a apresentar nos anos seguintes, uma vez que o benefício se mantém, enquanto se mantiverem vigentes as condições do contrato".

A nota de liquidação do IMI, que é enviada aos proprietários em abril, é referente ao imposto sobre imóveis do ano anterior. Dependendo do montante, o imposto pode ser pago de uma única vez, ou em até três prestações, em maio, agosto e novembro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: IMI Autoridade Tributária Rendas Senhorios
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

IMI cobrado aos senhorios com rendas antigas vai ser devolvido

Há 12 min

Serviços do Ministério da Saúde só tiveram conhecimento de acesso indevido a dados de utentes dois dias depois

Há 12 min

Linha SNS 24 registou aumento de 33% nas chamadas na primeira semana de julho

Há 12 min
03:07

Ministra do Ambiente afirma que restabelecimento dos níveis necessários de água em Almada vai demorar entre "duas a três semanas"

Há 17 min
Mais País

Mais Lidas

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Ontem às 10:54

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Hoje às 07:04

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

Ontem às 17:53

Proibido encher piscinas, lavar carros ou usar chuveiros de praia: um dos maiores concelhos do país está em alerta porque não tem água

Ontem às 19:05

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Ontem às 14:23

Rússia está a perder os seus "olhos no céu": Ucrânia tem uma nova tática para abrir caminho aos seus mísseis

Ontem às 13:29

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

7 jul, 13:22

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

7 jul, 15:51

"Trump não esquece" e "cobra sempre". EUA acabam de dar uma "oferta cruel" à Ucrânia

Hoje às 07:00

Morreu Bonnie Tyler. Cantora estava hospitalizada em Portugal

Hoje às 10:09

Encontrados destroços do Boeing 737 que desapareceu misteriosamente a caminho de Karachi

Ontem às 18:07

Os EUA pegaram nos seus tanques e estão a levá-los para casa. A Europa está a pagar o preço

Ontem às 18:52