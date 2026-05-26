Casal suspeito de 14 furtos de viaturas encontrado em carro roubado em Ílhavo

Há 1h e 3min

GNR intercetou a viatura em plena circulação

A GNR deteve um homem de 36 anos e constituiu arguida uma mulher de 33 anos, por suspeita de furtos em seis veículos em Ílhavo, no distrito de Aveiro, informou esta terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o casal circulava numa viatura que foi intercetada por militares da GNR no sábado e que constava para apreensão, devido a ter sido furtada no mesmo dia na zona do Porto.

Após diligências, foi ainda apurado que existia um mandado de detenção para um dos suspeitos por furtos da mesma natureza perpetrados no concelho de Ílhavo anteriormente, adianta a mesma nota.

A GNR refere que foi possível relacionar os suspeitos a um total de 14 furtos, pelo que ambos foram constituídos arguidos.

Fonte da GNR disse à Lusa que o elemento masculino foi presente a primeiro interrogatório judicial esta terça-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da sua residência.

A viatura e os bens recuperados foram entregues aos seus legítimos proprietários.