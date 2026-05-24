Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

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Os seres humanos há muito que se sentem atraídos por marcos geográficos invisíveis — o equador, o Círculo Polar Ártico, a divisória continental — e a Ilha Nula pode ser a versão mais estranha desse fenómeno na era da Internet

Era uma manhã de abril, clara e ensolarada, quando Russell e Gail Lee visitaram a Ilha Nula pela primeira vez.

O casal estava a bordo de um cruzeiro Viking World Cruise 2023-2024, a cerca de 610 quilómetros da costa da África Ocidental, aproximando-se das coordenadas de 0 graus de latitude e 0 graus de longitude, onde o equador e o meridiano principal se cruzam.

Russell estava na ponte com o capitão, enquanto Gail e um grupo de passageiros se reuniam na proa.

"Todos tinham os seus geolocalizadores ligados, a fazer a contagem decrescente… 0,01… 0,005… 0,0001", conta Gail Lee à CNN Travel. "Estávamos todos a comparar telemóveis. Quem tirasse uma selfie mais próxima de 0,00 ganhava o direito de se gabar."

Quando souberam que o navio faria uma “paragem” na Ilha Nula, os Lee, que trabalham como palestrantes de enriquecimento cultural em cruzeiros, chegaram a oferecer-se para fazer comentários sobre a paisagem.

O único problema? Não havia nada para ver além do oceano aberto em todas as direções.

Isso porque a Ilha Nula não é, na verdade, um lugar.

Os passageiros do cruzeiro recebem um certificado para comemorar a sua visita à "Ilha Nula" (Russell e Gail Lee)

É uma piada interna de longa data, nascida de erros de mapeamento e adotada ao longo dos anos por profissionais geoespaciais — pessoas que trabalham com software de mapeamento e dados de localização.

Tudo, desde corridas no Strava e anúncios no Airbnb até hotéis e relatórios de crimes ligados a dados de localização em falta ou mal codificados, acumulou-se nestas coordenadas, dando origem a um destino fantasma com seguidores surpreendentemente dedicados.

E, embora ainda seja raro, um pequeno número de itinerários de cruzeiros começou a passar por lá, contribuindo para o entusiasmo geral.

Há apenas algumas semanas, a Holland America anunciou planos para incluir a Ilha Nula como uma paragem na sua viagem de 129 dias à volta do mundo em 2028, na sequência de uma paragem anterior na sua viagem de 2024. Embora a Viking não inclua nenhuma paragem nos próximos itinerários, os seus navios em 2024 e 2025 visitaram as coordenadas.

"Não há nada 'lá'", diz Russell Lee, que visitou a Ilha Nula com a Viking tanto em 2024 como em 2025.

"Não há realmente nada. Apenas mar aberto. Mas vocês são algumas das únicas pessoas na Terra a visitá-la, e isso é realmente especial."

Uma ilha que não existe

Turistas tiram fotos na linha do equador, que divide o mundo nos hemisférios sul e norte, em Masaka, Uganda (Cem Genco/Anadolu Agency/Getty Images)

Os seres humanos há muito que se sentem atraídos por marcos geográficos invisíveis — o equador, o Círculo Polar Ártico, a divisória continental — e a Ilha Nula pode ser a versão mais estranha desse fenómeno na era da Internet.

Mas o que é isso, exatamente?

Começou a surgir na comunidade de Sistemas de Informação Geográfica por volta de 2008.

À medida que os dados geoespaciais se tornaram mais amplamente utilizados — impulsionados por plataformas pioneiras como o Twitter (agora X) e o Flickr —, o ponto de referência em 0,0,0 começou por ser uma questão técnica.

"Um erro comum com os dados de localização é deixá-los acidentalmente de fora", explica Mike Migurski, especialista em dados geoespaciais, à CNN Travel.

Na altura, Migurski trabalhava no estúdio de visualização de dados e cartografia Stamen Design, onde começou a notar muitos dados "a flutuar na Baía do Benim, onde não deveria haver nenhum".

Os dados de localização incompletos ou em falta, explica, assumem por defeito o valor "nulo" ou 0. E esses zeros — 0 graus de latitude, 0 graus de longitude — apontam para um local remoto no Golfo da Guiné.

Consequentemente, é aí que acabariam por ir parar os dados não atribuídos de toda a gente, acrescenta ele. E foi assim que a Ilha Nula nasceu.

"Como nenhum outro lugar na Terra"

Em 2025, membros da tripulação do Viking Neptune embarcaram num bote para “visitar” a Ilha Nula, tirando fotos no meio do Atlântico (Tripulação do Viking Neptune)

O que começou por ser uma espécie de ponto de recolha de erros de mapeamento rapidamente evoluiu para um mundo ficcional peculiar, construído por quem estava a par do assunto.

Em 2010, enquanto trabalhava num novo conjunto de designs de mapas para a GeoIQ, uma plataforma de inteligência de localização, Migurski ajudou a dar à ilha uma identidade visual.

Inspirado no popular videojogo "Myst", ele adicionou a forma de uma pequena ilha no ponto 0, 0 como uma referência oculta para que outros a descobrissem.

"Isso ajudou a concretizar para as pessoas que era algo que se podia imaginar", diz Migurski. "Não fizemos qualquer tipo de referência explícita", continua. "Era apenas uma coisa do tipo "'Se sabes, sabes'".

A imagem espalhou-se rapidamente pelo mundo da cartografia, aparecendo em t-shirts da empresa e brindes de conferências, antes de acabar por chegar ao Natural Earth, um dos conjuntos de dados de cartografia de código aberto mais utilizados, em 2011.

Por volta dessa mesma altura, um programador chamado Steve Pellegrin abraçou totalmente a piada, criando um site irónico que imaginava a Ilha Null como um destino real, com a sua própria bandeira, história e economia.

Segundo o site, a ilha tinha uma população de 4 000 habitantes, "a maior taxa de propriedade de Segways per capita do mundo", e uma língua local conhecida como "nullish".

Os viajantes curiosos eram incentivados a contactar os seus agentes e a reservar uma escapadela para um destino descrito como "um lugar único no mundo".

O Viking Neptune aproxima-se da Ilha do Zero, na intersecção de 0 graus de latitude e 0 graus de longitude (Russell e Gail Lee)

A popularidade da Ilha Nula continuou a crescer online, principalmente nas primeiras plataformas de redes sociais, como o Twitter, e em fóruns de SIG.

Quem estava a par da piada brincava sobre "fazer check-in" para uma estadia na ilha ou partilhava capturas de ecrã de aplicações que os localizavam erroneamente nessas coordenadas.

A partir daí, a Ilha Nula foi-se inserindo progressivamente numa conversa muito mais ampla.

Blogues, vídeos do YouTube e fóruns abraçaram o conceito, seguidos mais tarde por meios de comunicação como a Biblioteca do Congresso, a Atlas Obscura, a VICE e o The Wall Street Journal.

O que fez com que tivesse repercussão, sugere Migurski, pode ser algo surpreendentemente universal: as pessoas tendem a ficar fascinadas pelos marcadores e sistemas arbitrários que usamos para organizar o mundo, especialmente quando esses sistemas ganham vida própria.

Durante anos, essa mitologia foi reforçada pela presença de uma bóia de observação meteorológica da NOAA, apelidada de "Soul", ancorada perto de 0,0. Com o tempo, a bóia tornou-se intimamente associada à Ilha Nula antes de ser posteriormente desativada em 2021.

Os “perdidos e achados" da Internet

Os passageiros a bordo do Viking Neptune acenam aos membros da tripulação que exploraram a área num bote (Russell e Gail Lee)

Por trás do humor e das lendas da Internet esconde-se uma questão muito real.

Por volta da altura em que a Ilha Nula se estava a tornar uma curiosidade online, Levente Juhász, professor assistente de Análise Geoespacial na Universidade da Flórida, começou a analisá-la mais de perto.

"Ao ver estas discussões e debates, percebi que não era apenas engraçado… porque é uma questão fundamental na qualidade dos dados", diz Juhász, coautor de um artigo académico sobre a Ilha Nula em 2022, à CNN Travel.

Ao mergulhar na investigação, ele e o coautor Peter Mooney encontraram de tudo, desde fotos mal colocadas a empresas fantasmas mapeadas nas mesmas coordenadas — uma espécie de "perdidos e achados" digital.

E embora muitos dos erros fossem inofensivos, as implicações nem sempre eram triviais, especialmente num mundo que depende tanto de ferramentas de mapeamento digital.

"Pense nos serviços de emergência. O que aconteceria se um operador tentasse enviar um carro de bombeiros para o meio do oceano? Perderíamos tempo precioso."

A Ilha Nula também serve como um lembrete de que os mapas não são infalíveis.

"As pessoas gostam de mapas e tendem a confiar neles. Assim que se coloca um lugar num mapa, ele torna-se real. Um mapa transmite uma sensação de autoridade — e, hoje em dia, os viajantes confiam realmente neles porque não têm esse conhecimento local."

O fascínio do invisível

Gail e Russell Lee fazem várias viagens marítimas e fluviais todos os anos, trabalhando como palestrantes de cruzeiros, anfitriões de workshops e comentadores culturais (Russell e Gail Lee)

Para os viajantes Russell e Gail Lee, o encanto da Ilha Nula residia menos na história técnica e mais na tradição e na raridade que a rodeiam.

"Visitar o ponto 0, 0 e a Ilha Nula é algo muito importante", afirma Gail Lee. "Tal como atravessar o Círculo Polar Ártico, o equador ou a Linha Internacional de Datas — é mais um lugar imaginário onde já estiveste."

Nesse sentido, pertence a uma categoria vaga, mas duradoura, de destinos definidos por fronteiras geográficas, marcos históricos e superlativos.

O ponto mais a norte. A ponta mais a sul. Os quatro cantos. O meridiano principal. O equador. A divisória continental.

Russell Lee, que passou anos a fazer comentários históricos, culturais e paisagísticos em navios de cruzeiro, vê estes lugares como parte de um continuum que funde geografia, mitologia e narrativa.

Quando confrontado com um trecho de oceano onde não havia nada para ver além de ondas que rolavam lentamente, ele preenchia o vazio com histórias de outros lugares inventados.

Contava aos passageiros tudo sobre a Atlântida, a cidade perdida que se diz ter afundado no mar, e Antillia, uma “ilha fantasma” que assombrava os mapas medievais e do início da era moderna do Atlântico.

Depois, havia Agloe, uma cidade fictícia colocada no norte do estado de Nova Iorque como uma armadilha cartográfica para detetar plágio, que, por incrível que pareça, se tornou real o suficiente para aparecer em sinais de trânsito.

São locais, diz ele, que continuam a capturar a imaginação.

E é exatamente por isso que ele acha que a Ilha Nula teve um apelo tão amplo para além do mundo do mapeamento digital e dos analistas de dados.

Para os Lee — viajantes experientes que passam a maior parte do tempo no mar — essa mistura de mistério e curiosidade geográfica fazia parte do encanto da viagem.

"Ficámos absolutamente entusiasmados por passar pelo ponto 0, 0 e 'visitar' a Ilha Null", diz Russell Lee.

"Nunca pensámos que iríamos conseguir fazê-lo. Para muitos de nós, acabou por ser um dos pontos altos da viagem."