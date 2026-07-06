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Sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter sentido na ilha do Faial

Agência Lusa , MCC
Há 2h e 4min
Sismo (GettyImages)
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Abalo foi registado às 18:15 locais (19:15 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 11 quilómetros a norte de Bandeiras

Um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na ilha do Faial, no grupo Central açoriano, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 18:15 locais (19:15 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 11 quilómetros a norte de Bandeiras, na ilha do Pico.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Matriz (concelho da Horta)”, indicou o CIVISA.

O evento também foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

De acordo com o IPMA, com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”.

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O CIVISA elevou em maio para V1 (sistema vulcânico em fase de equilíbrio metaestável) o alerta vulcânico no canal Faial - Pico, que estava em V0 (sistema vulcânico em fase de repouso).

Segundo um comunicado, "ocorreu novo incremento da atividade sísmica de baixa magnitude localizada ao longo da linha estrutural de direção NE [nordeste] - SW [sudoeste] que se estende no canal Faial - Pico, desde W [oeste] da Madalena até N [norte] do Lagido, abrangendo o Sistema Vulcânico Submarino do Cachorro, com profundidades que se desenvolvem verticalmente desde os 13 quilómetros até perto da superfície".

A situação levou o CIVISA a "elevar para V1 o Alerta Vulcânico na zona em causa", que em 21 de abril tinha baixado para V0.

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo CIVISA tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso.

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Temas: Ilha do Faial Sismo Faial Sismo Açores
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