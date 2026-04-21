Tenta matar irmão com raticida em conflito por herança

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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem, com 37 anos, presumível autor de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, praticado contra o seu irmão, com recurso a raticida.

Suspeito foi detido pela Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária deteve um homem de 37 anos, suspeito de tentar matar o próprio irmão com recurso a raticida, na ilha de São Jorge, nos Açores.

De acordo com ao comunicado, os factos terão ocorrido entre os dias 17 e 18 de março, quando o suspeito "alegadamente colocou veneno em alimentos destinados ao irmão, com quem coabitava na residência do progenitor, já falecido".

"Após aperceber-se do conteúdo suspeito, a vítima com 39 anos, recusou a refeição. O presumível autor terá agido com o propósito de matar o irmão, na sequência de conflitos relacionados com a herança", adianta a nota.

O suspeito foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores e será agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.