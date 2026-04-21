Tenta matar irmão com raticida em conflito por herança

Suspeito foi detido pela Polícia Judiciária
A Polícia Judiciária deteve um homem de 37 anos, suspeito de tentar matar o próprio irmão com recurso a raticida, na ilha de São Jorge, nos Açores.
De acordo com ao comunicado, os factos terão ocorrido entre os dias 17 e 18 de março, quando o suspeito "alegadamente colocou veneno em alimentos destinados ao irmão, com quem coabitava na residência do progenitor, já falecido".
"Após aperceber-se do conteúdo suspeito, a vítima com 39 anos, recusou a refeição. O presumível autor terá agido com o propósito de matar o irmão, na sequência de conflitos relacionados com a herança", adianta a nota.
O suspeito foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores e será agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.