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Foi um sonho adiado da Ikea. Móveis insufláveis estão agora a tornar-se realidade

CNN , Jack Bantock
Há 2h e 10min
Após um dispendioso passo em falso na década de 1990, a IKEA acredita ter finalmente descoberto a fórmula mágica para os móveis insuflável, com o lançamento de uma poltrona insuflável (Cortesia Ikea)
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Após um dispendioso passo em falso na década de 1990, a IKEA acredita ter finalmente descoberto a fórmula mágica para os móveis insuflável, com o lançamento de uma poltrona insuflável

Foram três décadas de frustração, em que não se concretizou o sonho da IKEA de criar móveis insufláveis. Agora, a gigante sueca de mobiliário desmontável acredita que sua antiga obsessão está finalmente a tornar-se realidade.

Lançada em maio, a “poltrona PS 2026” é um assento leve, ecológico, com estrutura em aço, que pesa menos do que um micro-ondas e pode ser montado com uma bomba de pé. Esta faceta prática não comprometeu, contudo, o conforto, insiste o designer Mikael Axelsson, que se propôs a melhorar o aconchego dos enchimentos de espuma convencionais.

“Queria fazer móveis a sério, esse era o objetivo”, diz Axelsson à CNN.

“O ar é algo gratuito e que está disponível para todos. Por isso, há algo de poético nesta abordagem. Ainda assim, não podemos reduzi-lo ao ponto de o tornar desconfortável”.

Desde os anos 1990 que os móveis insufláveis ​​representam um desafio desconfortável para a IKEA - já para não falar do custo elevado.

A retalhista acreditava ter apostado com sucesso na série a.i.r – Air is a Resource, que se traduz como Ar é um Recurso -, que lançou com grande alarido no verão de 1997. Foi investido muito dinheiro no desenvolvimento de uma cadeira e de um sofá feitos de plástico poliolefínico totalmente reciclável, que podiam ser insuflados com um secador de cabelo, com a expectativa de poupanças futuras devido à drástica redução dos custos de transporte e dos materiais.

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À medida que as vendas começavam, começavam também as devoluções. Ao encher os móveis, muitos clientes acabaram por se esquecer de usar o secador de cabelo no modo frio. Com o ar quente a ocupar mais espaço, os móveis começaram a murchar rapidamente à medida que o ar arrefecia. Uma válvula com fugas agravou a tendência de deformação dos produtos, adquirindo um aspeto disforme e desajeitado, comparada por alguns funcionários a um “grupo de hipopótamos inchados”.

Era tão leve que deslizava pelo chão da loja. Já a sua textura plástica fazia deste móvel um íman para a humidade e para o pó. Além disso, também não ajudavam os barulhos ouvidos quando alguém se sentava nele, a lembrar gases intestinais humanos. Em 2013, o conceito a.i.r. foi definitivamente abandonado.

Até que, um ano depois, Axelsson entrou na sede operacional da empresa em Älmhult, na Suécia, para apresentar uma proposta de cadeira insuflável – estava há menos de 12 meses no cargo. Foi recebido com olhares de reprovação dos colegas, muitos dos quais tinham assistido ao primeiro fiasco com a cadeira insuflável. A proposta acabou rejeitada.

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Contudo, esse obstáculo não abalou totalmente a crença de Axelsson nos móveis insufláveis. Afinal de contas, o museu da empresa possuía todas uma exposição dedicada às ideias que falharam – não numa abordagem de aviso, mas antes como um exemplo a seguir.

“Mostramos as coisas que não funcionaram tão bem porque é algo muito importante na IKEA”, diz Axelsson.

“Não importa se falhamos. Na verdade, é bom falhar, porque mostra que tentámos algo novo”.

 

Axelsson, aqui fotografado, nunca abandonou a ideia de desenvolver móveis insufláveis (Cortesia IKEA)

Decifrar o enigma

Apesar de algum ceticismo, Axelsson acabou por receber finalmente luz verde em 2023 — mas, sem sombra de dúvida, o maior desafio ainda estava para chegar.

Um meticuloso processo de desenvolvimento levou o designer a soldar manualmente as estruturas de 20 protótipos. As primeiras versões, que faziam lembrar uma almofada demasiado grande, eram tão desconfortáveis ​​que a produção quase foi interrompida antes mesmo de começar, recorda Axelsson, comparando a sensação a estar sentado numa bola de exercício.

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Controlar o movimento do ar debaixo da pessoa sentada, permitindo que o ângulo do assento mude drasticamente consoante a postura, é o aspeto mais crítico e complexo dos móveis insufláveis. Sem saber o que fazer, Axelsson “decifrou o enigma” quando, por capricho, visitou um stand de automóveis nas proximidades e pediu emprestado um pneu de trator.

 

Um dos muitos protótipos iniciais de Axelsson (Cortesia IKEA)

Ao sentar-se nele, veio-lhe a inspiração para criar duas câmaras de ar ajustáveis ​e independentes, suportadas por uma estrutura tubular cromada, que permite a flexibilidade da almofada de ar. Tanto o encosto como o assento são ajustáveis, demorando cinco minutos e dois minutos e meio, respetivamente, para atingir a firmeza desejada pelo utilizador.

Com um peso de apenas 8 quilos, a cadeira é leve o suficiente para ser transportada com uma mão, mas robusta o suficiente para se manter firme no chão. Há uma camada de fibra na almofada que também neutraliza as falhas do seu antecessor, evitando humidade ou ruídos indesejados.

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Para os testes foram necessários 50 mil ciclos no meticuloso laboratório da IKEA em Älmhult - e, o mais importante de tudo, seis meses na casa da família Axelsson.

Foi ali que a cadeira foi posta à prova pelos saltos dos filhos pequenos do designer. Isto acabou por levar a versões mais robustas, que ajudavam a evitar que os membros deslizassem entre a almofada e os tubos. Tudo culminou numa versão final que, para grande orgulho de Axelsson, deixou alguns colegas sem perceber que se tratava de uma peça insuflável. O segredo só foi revelado quando o inventor lhes pediu que se levantassem e a erguessem a cadeira acima da cabeça.

As avaliações positivas têm chegado até de públicos inesperados. A cadeira resistiu aos desafios impostos por vários gatos, incluindo o próprio animal de estimação de Axelsson, Linus, de 16 anos. A resistência do móvel às garras dos animais fez com que fosse considerado uma dádiva para os donos de gatos — para grande perplexidade do designer.

“Não é o uso pretendido, mas tornou-se o principal: pode resistir a gatos. Espero que não se torne um problema”, reage Axelsson, acrescentando que não teve de voltar a encher nenhuma cadeira durante o teste levado a cabo em casa.

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“Estragaria, eventualmente, com um gato muito agitado, mas para um gato comum funcionou bem”.

Desenhar a democracia

Apresentada em primeira mão na Semana do Design de Milão, em abril, a cadeira foi colocada à venda por 129 euros no mês seguinte, integrando a 10ª coleção PS da IKEA, lançada pela primeira vez em 1995, num esforço para promover o “design democrático”.

Embora a coleção deste ano, composta por 44 peças, se concentre no tema da "funcionalidade lúdica", com outros produtos, incluindo um banco de baloiço e um candeeiro flexível, Axelsson acredita que a sua criação está “em perfeita sintonia” com o princípio original de tornar acessível o design escandinavo.

 

A IKEA apresentou a cadeira pela primeira vez numa exposição durante a Semana do Design de Milão, em abril (Pietro D'Aprano/Getty Images)

Como a cadeira exige menos embalagem e tem um peso mais baixo do que os tradicionais móveis de espuma de poliuretano, o designer acredita que os insufláveis ​​podem oferecer uma alternativa mais ecológica, embora ainda haja trabalho a desenvolver. A cadeira utiliza um material termoplástico que, embora tecnicamente reciclável, costuma requerer um processo industrial especializado para poder ser reutilizado.

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“Há um equilíbrio em tudo. A procura de substitutos para a espuma é aquilo que nos interessa, é algo que continuamos a melhorar, identificando materiais alternativos que possamos utilizar nos nossos projetos no futuro”, posiciona.

A IKEA não foi a única marca a apostar nos insufláveis ​​em Milão: a marca suíça de mobiliário USM, a fabricante de automóveis checa Škoda e a marca italiana de moda de luxo Moncler também apresentaram chamativas instalações insufláveis ​​no evento. Por sua vez, o designer londrino Jabez Bartlett revelou uma mesa de centro insuflável em PVC.

“Acho que a tendência dos insufláveis ​​se encaixa nesta vibração infantil e alegre”, definiu Cajsa Carlson, editora adjunta da revista de arquitetura e design Dezeen, no podcast Dezeen Weekly.

“Os designers estão constantemente à procura de formas de substituir a espuma, que, infelizmente, é incrivelmente eficaz quando se tenta criar algo confortável. Penso que um sofá insuflável é uma resposta completamente diferente e uma abordagem interessante”.

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Para Axelsson, o futuro é luminoso.

"Ter um pacote o mais compacto possível, com o menor impacto climático possível", diz. "Acho que é possível fazer muito, muito mais".

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Temas: IKEA Mobiliário Design
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