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Grupo Ikea elimina 850 postos de trabalho para simplificar organização e reduzir custos

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 18min
Ikea de Matosinhos (Rita França/Getty Images)

Dos 850 postos de trabalho suprimidos, 300 serão na Suécia

O Inter Ikea Group, a ‘holding’ que controla a Ikea e conta com 27.700 colaboradores, vai eliminar 850 postos de trabalho para ganhar em “simplicidade e rapidez” e reduzir custos, anunciou esta segunda-feira a empresa num comunicado.

“Apesar de muitas realizações positivas, o Inter Ikea Group tornou-se demasiado complexo e fragmentado num ambiente de retalho que exige simplicidade e rapidez”, afirmou o diretor financeiro do grupo, Henrik Elm, citado no comunicado.

O Inter Ikea Group, que agrupa essencialmente funções de apoio, detém a marca e desenvolve a gama de produtos Ikea, bem como o aprovisionamento, em colaboração com os parceiros de ‘franchising’.

Dos 850 postos de trabalho suprimidos, 300 serão na Suécia, sendo que o grupo pretende implementar a nova organização até ao final do ano.

“Com objetivos claros e menos prioridades, uma organização simplificada permitirá uma tomada de decisão mais rápida, uma redução de custos e uma melhoria da capacidade de oferecer preços mais baixos aos clientes”, acrescentou o diretor financeiro.

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Henrik Elm referiu ainda que a nova estratégia irá contribuir para preservar a competitividade da Ikea durante muitos anos.

Em março, o Ingka Group, que agrupa a quase totalidade das 'franchisings' da Ikea, tinha anunciado 800 cortes de postos de trabalho, também para simplificar a organização e reduzir custos.

A Ikea, a empresa sueca do setor do mobiliário, presente em Portugal, registou uma queda de 32% no lucro líquido, para 1,5 mil milhões de euros, no exercício de 2024/25, encerrado no final de agosto.

Temas: Ikea Grupo IKEA Despedimentos Suécia Inter Ikea Group
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