Já abriu o Ikea de Coimbra

Agência Lusa , AG
Há 31 min
Ikea de Matosinhos (Rita França/Getty Images)
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Marca fala numa "forte parceria" entre Suécia e Portugal

A primeira loja da Ikea em Coimbra abriu esta quinta-feira, num formato inédito em Portugal, e a empresa sueca considerou que a chegada à cidade é um passo importante e que reforça a sua presença em Portugal.

“É um passo muito importante para nós na Ikea termos finalmente chegado a Coimbra. Depois do pequeno ensaio com o nosso estúdio de planificação, percebemos que há espaço para termos mais, para estarmos mais perto e com mais dimensão nesta cidade”, disse a diretora de comunicação da empresa, Cláudia Domingues, durante um pequeno-almoço que antecedeu a abertura da loja ao público.

A nova loja da marca sueca está instalada no Mondego Retail Park, em Taveiro, com uma equipa de 37 trabalhadores, representando um investimento de três milhões de euros.

“Alfragide foi o primeiro momento em que a Ikea começou neste país com uma loja e 22 anos depois chegamos a Coimbra para reforçar a nossa visão omnicanal”, acrescentou.

Em Coimbra, a Ikea apostou num projeto-piloto que já existe a nível mundial, mas que em Portugal é o primeiro.

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“É um formato que é um pouco intermédio entre uma loja normal e os nossos estúdios de planificação. O que nós gostamos de chamar-lhe é uma loja pequena, mas poderosa. Temos artigos que [os clientes] podem levar, à volta de dois mil, mas, qualquer coisa que queiram da nossa gama, conseguimos vender na mesma”, explicou o diretor de loja, Guilherme Ribeiro, aos jornalistas.

Sobre a possibilidade de uma aposta da empresa neste modelo em Portugal, o responsável nada adiantou, sublinhando que, de momento, é preciso ver como funciona a nova unidade.

“Para já, esta é uma loja piloto. Agora vamos ver como é que funciona e depois para a frente reavalia-se e vê-se como é que o resto do plano corre”, afirmou.

Para a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, o investimento realizado pela Ikea “vem dar resposta a uma necessidade das pessoas”, num concelho onde há milhares de estudantes a chegar todos os anos e “uma população flutuante muito grande”.

“Uma loja como a Ikea fazia falta”, apontou.

Já a embaixadora da Suécia em Portugal, Elisabeth Eklund, considerou que a abertura da nova loja da marca sueca em Coimbra vai além da sua dimensão comercial.

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“Celebra a forte parceria entre a Suécia e Portugal, assente em valores comuns no comércio, na inovação e no compromisso com a sustentabilidade”, indicou.

De acordo com os dados da Ikea, cerca de 600 pessoas entraram na loja nos primeiros momentos após a sua abertura, às 10:00.

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Temas: Ikea Coimbra Mondego Retail Park
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