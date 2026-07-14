Papa Leão XIV nomeia Vitorino Soares como novo bispo do Algarve

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O até agora auxiliar da Diocese do Porto vai substituir Manuel Neto Quintas, que atingiu o limite de idade e renunciou ao cargo

O Papa Leão XIV nomeou esta terça-feira Vitorino Soares, até agora auxiliar da Diocese do Porto, como novo bispo do Algarve, substituindo Manuel Neto Quintas, que atingiu o limite de idade e renunciou ao cargo, foi esta terça-feira anunciado.

Vitorino José Pereira Soares, de 65 anos, realizou a sua formação nos Seminários Menor e Maior da Diocese do Porto, onde frequentou os cursos de Filosofia e de Teologia na Universidade Católica Portuguesa, revelou a Nunciatura Apostólica de Portugal em comunicado.

Ordenado sacerdote para a diocese do Porto em 1985, Vitorino Soares foi Capelão Militar do Regimento da Serra do Pilar no Porto, colaborador na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, prefeito no Seminário Maior e diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude.

Foi ainda pároco nas paróquias de Castelões de Cepeda e da Madalena, Vigário da Vigararia de Paredes e Membro do Conselho Pastoral Diocesano.

Nomeado bispo titular de Gisipa e auxiliar da Diocese do Porto em julho de 2019, recebeu a ordenação episcopal em setembro do mesmo ano.

Atualmente é também reitor do Seminário Maior do Porto e presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios da Conferência Episcopal Portuguesa.

O novo bispo do Algarve sucede a Manuel Neto Quintas que pediu a renúncia do cargo e que em 2024 tinha atingido o limite de idade de 75 anos estabelecido pelo Direito Canónico para o seu exercício.

O pedido de dispensa do serviço como bispo diocesano, por limite de idade canónica, foi aceite pelo Papa Leão XIV.

Manuel Quintas tinha sido nomeado bispo auxiliar do Algarve em 2000, por São João Paulo II, e sucedeu a Manuel Madureira Dias, como bispo diocesano em 2004.