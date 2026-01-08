IGAS abre inquérito a mais duas mortes por demora no socorro do INEM

Catarina Guerreiro , , NM
Ontem às 15:47
INEM

Em causa a morte de uma mulher na Quinta do Conde e de um homem em Tavira

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu inquérito à morte de uma mulher de 73 anos na Quinta do Conde e de um homem de 68 anos em Tavira após demora no socorro do INEM.

A idosa morreu depois de esperar pelo socorro, que foi levado a cabo por uma ambulância dos bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância. Numa publicação no Instagram, os bombeiros de Carcavelos sublinham que, "apesar da pronta saída do quartel, a distância entre as duas localidades condicionou inevitavelmente o tempo de chegada ao local".

Já o homem esteve mais de uma hora a aguardar por meios de socorro, disse à Lusa fonte da família. Segundo a fonte, a vítima sentiu-se mal ao final da tarde, depois de ter ido à farmácia e consumido um xarope.

Na quarta-feira o IGAS já tinha aberto inquérito à morte de um homem - doente oncológico - no Seixal, que esteve quase três horas à espera do INEM. 

Segundo apurou a CNN Portugal, o homem tropeçou no fio de um aquecedor e caiu. Após o acidente, conseguiu ligar a uma neta, que alertou de imediato o pai, filho do idoso. O filho deslocou-se à residência e encontrou o pai sentado no sofá, consciente e aparentemente estável, embora com queixas de dores numa perna resultantes da queda.

A primeira chamada para o 112 foi efetuada às 11:19. Apesar disso, o socorro não chegou a tempo e o homem acabou por falecer enquanto aguardava assistência médica.

Temas: IGAS INEM Morte Tavira Morte Quinta do Conde Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Relacionados

Homem de 68 anos morre em Tavira depois de mais de uma hora a aguardar socorro

Ministério Público abre inquérito a caso de utente que morreu no Seixal à espera de socorro

IGAS abre inquérito a morte de homem no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Três idosos morreram em menos de 48 horas à espera de socorro do INEM. Uma das vítimas esperou quase três horas

Presidente do INEM garante transparência e averiguação a eventuais falhas de socorro

País

Trabalhadores do INEM alertam que "muitos" já atingiram 60% do limite de horas extraordinárias este mês

Ontem às 20:41

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Mulher de Arruda cúmplice no crime: "É bonita, fico com a carteira. Mas sabes que há câmaras no aeroporto? Que vergonha"

Ontem às 20:29

Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Ontem às 20:09
Mais País

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Este casal norte-americano comprou parte de um palacete degradado em Itália por 140 mil euros sem sequer o ver

3 jan, 12:00