IGAS abre inquérito a mais duas mortes por demora no socorro do INEM

Ontem às 15:47

Em causa a morte de uma mulher na Quinta do Conde e de um homem em Tavira

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu inquérito à morte de uma mulher de 73 anos na Quinta do Conde e de um homem de 68 anos em Tavira após demora no socorro do INEM.

A idosa morreu depois de esperar pelo socorro, que foi levado a cabo por uma ambulância dos bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância. Numa publicação no Instagram, os bombeiros de Carcavelos sublinham que, "apesar da pronta saída do quartel, a distância entre as duas localidades condicionou inevitavelmente o tempo de chegada ao local".

Já o homem esteve mais de uma hora a aguardar por meios de socorro, disse à Lusa fonte da família. Segundo a fonte, a vítima sentiu-se mal ao final da tarde, depois de ter ido à farmácia e consumido um xarope.

Na quarta-feira o IGAS já tinha aberto inquérito à morte de um homem - doente oncológico - no Seixal, que esteve quase três horas à espera do INEM.

Segundo apurou a CNN Portugal, o homem tropeçou no fio de um aquecedor e caiu. Após o acidente, conseguiu ligar a uma neta, que alertou de imediato o pai, filho do idoso. O filho deslocou-se à residência e encontrou o pai sentado no sofá, consciente e aparentemente estável, embora com queixas de dores numa perna resultantes da queda.

A primeira chamada para o 112 foi efetuada às 11:19. Apesar disso, o socorro não chegou a tempo e o homem acabou por falecer enquanto aguardava assistência médica.