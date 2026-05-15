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"A maior libertação acordada desde o início do conflito": Guterres congratula-se com acordo para troca de 1.700 prisioneiros no Iémen

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 11min
António Guterres (EPA/MOHAMMAD ALI)

O português apelou ainda aos Huthis para que libertem de forma imediata e incondicional todo o pessoal da ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, saudou o acordo alcançado entre o Governo internacionalmente reconhecido do Iémen e os rebeldes Huthis para a troca de quase 1.700 prisioneiros.

O português apelou ainda aos Huthis para que libertem de forma imediata e incondicional todo o pessoal da ONU, organizações não governamentais, sociedade civil e diplomatas detidos arbitrariamente.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, Guterres congratulou-se com "a maior libertação acordada desde o início do conflito" e instou as partes a "avançarem rapidamente com o acordo" e a "trabalharem para novas libertações".

Horas antes, o Governo do Iémen e os Huthis assinaram, na Jordânia, um acordo para a troca de quase 1.700 prisioneiros, um número que a ONU classificou como “sem precedentes”.

Numa nota assinada pelo porta-voz adjunto, Farhan Haq, Guterres expressou ainda gratidão à cooperação prestada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha à Jordânia, Omã e Suíça por acolherem rondas de negociações.

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O português instou o Governo e os rebeldes a "aproveitarem o impulso positivo gerado pelo acordo de quinta-feira e a trabalharem construtivamente com o Enviado Especial para o Iémen no sentido de um processo político inclusivo que conduza a uma paz justa e duradoura".

Guterres reiterou que o pessoal da ONU "goza de imunidade de jurisdição em relação a declarações orais ou escritas e a todos os atos praticados no exercício das suas funções oficiais, e deve ser-lhe permitido desempenhar as suas funções de forma independente e sem entraves".

O pacto prevê a libertação de 1.100 prisioneiros do lado dos rebeldes e 580 do lado governamental, incluindo sete sauditas e 20 sudaneses, anunciou o chefe da comissão de prisioneiros dos Huthis, Abdelqader Murtada.

“A implementação será realizada assim que o Comité Internacional da Cruz Vermelha conclua os trâmites correspondentes”, disse Murtada, nas redes sociais.

Murtada não avançou mais detalhes ou a identidade dos prisioneiros que vão ser libertados.

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O presidente da delegação governamental que negoceia o dossiê dos detidos, raptados e desaparecidos, Yahya Mohamed Kazman, disse tratar-se da “maior troca” deste tipo desde o início da guerra no Iémen, em 2014.

As trocas de prisioneiros têm sido utilizadas como uma medida recorrente de promoção de confiança mútua na guerra do Iémen.

O conflito causou dezenas de milhares de mortos e mergulhou o país árabe numa das piores crises humanitárias do mundo.

Os rebeldes Huthis, maioritariamente xiitas, controlam uma parte significativa do Iémen, incluindo a capital Saná, e são aliados do Irão.

A localização geográfica do Iémen, no sudoeste da península da Arábia com a Arábia Saudita a norte e Omã a leste, tem permitido aos Huthis ameaçar a navegação na zona do mar Vermelho.

Temas: Iémen António Guterres Rebeldes Huthis Organização das Nações Unidas ONU
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