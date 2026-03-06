IEFP aprovou 390 candidaturas para manutenção de postos de trabalho após as tempestades

Há 50 min

Candidaturas abrangem 3.840 trabalhadores, num total de mais de 11 milhões de euros

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) aprovou 390 candidaturas ao fundo extraordinário de manutenção dos postos de trabalho, criado face ao impacto do mau tempo, num total de mais de 11 milhões de euros.

“O IEFP já aprovou 390 candidaturas ao incentivo extraordinário à manutenção dos postos de trabalho e aos trabalhadores independentes, criado pelo Governo em resposta à calamidade provocada pela tempestade Kristin”, anunciou, em comunicado.

Estas candidaturas abrangem 3.840 trabalhadores, num total de 11.238.264 euros.

Os concelhos mais afetados pela tempestade Kristin, que estão localizados na região Centro, representam 81,5% das candidaturas.

Os setores mais abrangidos pelos apoios são a indústria transformadora (25%) e o comércio grosso e retalho (20%).