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Número de desempregados inscritos cai 10,2% em março

Agência Lusa , AM
Há 56 min
Emprego (Getty Images)

A nível regional, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões

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O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 10,2% em março, em termos homólogos, e recuou 3,1% face a fevereiro, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 295.756 pessoas desempregadas, no final de março, o que representa 67,2% de um total de 440.214 pedidos de emprego.

Verificou-se uma redução de 10,2% do total de desempregados registados no país, menos 33.765 face ao mesmo mês de 2025, bem como relativamente ao do mês anterior, com uma diminuição de 3,1% (menos 9.423 pessoas inscritas).

Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2025, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses, os que procuram um novo emprego e os maiores de 25 anos, explicou o IEFP.

A nível regional, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões, com reduções mais expressivas no Norte (-13%), nos Açores e na Madeira (-12,9%).

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Na comparação em cadeia, relativamente a fevereiro, também se registou uma diminuição em todas as regiões.

Já no que diz respeito aos grupos profissionais, destaca-se o decréscimo no desemprego nos "agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta" (-18,2), no "pessoal administrativo" (-13,8%), nos "operadores de instalações e máquinas e trab. da montagem" (-13,1%) e nos "trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices" (-12,9%).

Por outro lado, registou-se um aumento no desemprego no grupo profissional dos "representantes do poder legislativo, órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos", de 7,9% em termos homólogos.

Número de casais no desemprego recua 9,7% em março

O número de casais com ambos os elementos desempregados recuou 9,7% em março, em termos homólogos, e diminuiu 0,6% face a fevereiro.

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.042 (8,0%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego, totalizando 4.521 casais desempregados, em março de 2026, o que representa -9,7%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", lê-se no destaque do IEFP.

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Já na comparação com o mês anterior, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados recuou 0,6%.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

Dos 285.839 desempregados registados, 39,5% eram casados ou viviam em situação de união de facto, perfazendo um total de 112.974.

Temas: IEFP Emprego Desempregados
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